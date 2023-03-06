台科大與華夏科大的整併「死而復活」！台科大與華夏科大今證實，兩校已成立工作小組，在平等互惠原則下，將進行整併，計畫書會在4月底或5月中送教育部，希望8月起的112學年就可以新架構來運作，但會確保華夏科大學生原校畢業、老師去留則尊重他們的意願。

位於新北市中和區的華夏科技大學，去年5月被台科大學生會揭露，華夏將由台科大接收，最快在112學年度起申請停止全部招生。不過這起事件引發華夏科大師生強烈反彈，外界一度以為兩校整併已經夭折。

不過台科大與華夏科大今天發出共同新聞稿說，鑑於高教環境受到少子女化衝擊，為提升競爭力、整合資源、擴大規模，二校已成立工作小組，商討合作整併後的架構，期能創造技職教育優質發展的新契機。

2022年12月底華夏科大董事會一致同意台科大為華夏科大最適當合作或合併對象，在建議比照以往案例保障學生受教權，與尊重教職員意願及維護應有權益，並由台科大全部聘用原則下，同意華夏科大和台科大就合作或合併洽商。

現在公私立大學合併還沒有法源，因此公立的台科大要和私立的華夏科大合併有困難，只能是華夏科大將校地捐贈給科大的方式進行。

台科大主秘呂正修表示，台科大與華夏科大距離近，兩校資源整合後以更有效利用，不過他們用的是「兩校整併」的字眼，至於實質上是不是捐增，台科大尊重華夏科大董事會的說法。

呂正修表示，兩校整併計畫書會在4、5月送到教育部，一旦通過，新的架構從8月起實行，華夏科大將改稱為台科大華夏校區。華夏科大從112學年起先停招，但仍繼續存在，學生可以原校畢業，老師部分則分年分批處理，尊重他們的意願，願意留下來的就轉而成為台科大的老師，想接受資遣離開也可以。

教育部說，華夏科大111學年專任教師數為108人，在學學生數為2817人，大一新生註冊率為42.39％。學校在保障教職員生權益以及校產公共性之前提下，教育部部尊重台科大與華夏科大進行合作及資源共享，後續是否合併則由兩校校內充分溝通後最後決定，教育部予以尊重。