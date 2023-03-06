新竹市長高虹安日前點名曾任竹市公務處長的內政部次長吳堂安為該為新竹棒球場疏失負責的最高層級官員，吳對此則稱皆依規定辦理。國民黨立委林為洲今開記者會指出，外界爭議的植草、紅土及排水問題，就是在吳堂安任職期間核准，將植草紅土經費縮減為320萬，排水工程直接歸零，「我們要求就一個，吳堂安下台。」

林為洲拿出新竹市政府最初向教育部爭取前瞻基礎建設經費所提公文，其中提到想要把興建球場的預算從3億元增加到12億元，還特別強調說新竹市政府想要興建一座A級球場，未來可以舉辦國際比賽。

而根據新竹市政府2017年8月提出的工程概算，當時申請的補助為排水工程4000萬元、植草與紅土回填2000萬元，總共有6000萬元，廠商得標後卻縮減為排水工程2000萬元、植草與紅土回填700萬元。

然而，林為洲發現，施作廠商在2020年4月22日提出細部設計變更，不僅植草與紅土回填的經費縮減為320萬元，排水工程更直接變成「0元」，該項變更正是吳堂安在2020年5月19日正式核定的，所以吳堂安責無旁貸，「請不要說謊。」

林為洲痛批，吳堂安沒有資格督導全國的重大工程，「你的督導就是圖利廠商」，讓廠商不用做排水工程，現在要重新施作球場才有辦法比賽，吳堂安現在擔任內政部次長督導全國重大工程，自己就有疏失還有資格督導全國重大工程？「你不會不好意思喔？」