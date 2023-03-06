中央流行疫情指揮中心宣布自今(6)日起校園口罩鬆綁，學生可自行決定在教室是否佩戴口罩，但有家長擔心學生若戴口罩可能會有校園霸凌，不戴口罩也可能產生容貌焦慮；台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，校園口罩鬆綁其實是採自主方式，由校園師生決定可戴也可不戴，循序漸進及尊重自主的方式，以降低不戴口罩的壓力。

雖然放寬防疫措施後，校園師生可自行決定是否要戴口罩，但是校園內的健康中心或公共運輸工具，如校車、接駁車內，依規定仍應佩戴口罩，對於是否會釀成校園霸凌或是容貌焦慮等情形，張自強認為從全面戴口罩到校園口罩鬆綁的習慣調整，需要學校、家長、學生自己等各方面事先做好心理準備，循序漸進及尊重自主的方式，以降低不戴口罩的壓力。

他說，不戴口罩的不適應並非只出現在校園鬆綁時，當2月中開始實施室內口罩鬆綁時也有人擔心會出現這些問題，但是實施至今已經2週了也尚未出現嚴重的容貌焦慮或類似職場霸凌的情形，反而是當校園口罩鬆綁後，我們應該做好心理準備與調適，一起面對口罩解禁的過渡期。

張自強指出，學校宣布口罩鬆綁但是不強制，若學生覺得戴口罩比較自在則應予以尊重，老師在班級上課也不需要特別點名那些學生有戴口罩或是沒戴口罩，而家長關心學生對於校園口罩鬆綁的態度給予支持，學生自己則可以衡量自己的狀況是否要戴口罩。

關於容貌焦慮並非與有無配戴口罩有直接關連性，張自強表示，應該是平時戴口罩只露出眼睛而疏於刮鬍子或化妝，在拿掉口罩後這些就必須再花些時間打點；此外個人在工作能力和專長表現上建立自信、減少不必要的比較等，都可以降低因不戴口罩而出現的焦慮感。

張自強提醒，戴口罩純粹是出於保護自己和他人，並非只有美顏的效果，雖然疫情趨穩，在公共場合還是要做好個人的防疫措施，才能平安健康的生活。