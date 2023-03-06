58歲蔡姓女子積欠稅金及罰款共29萬多元，但因無力分期清償，被移送法務部行政執行署台南分署強制執行。由於蔡女願意於7日上午在法拍會現場設攤，以銅板價販售小吃清償欠款，台南分署也順勢邀請多位義務人到場擺攤，並提供庇護工廠現場銷售麵包和手工餅乾，歡迎民眾競標兼做公益。

蔡姓女子因欠繳使用牌照稅、公路法罰鍰、汽車燃料使用費、交通罰鍰等逾期不繳納，被台南市政府財政稅務局安南分局、交通部公路總局嘉義區監理所台南監理站、台南市政府交通局等單位，移送法務部行政執行署台南分署強制執行，積欠29萬8825元。

據了解，蔡女與其家人原本經營鐵厝工程，但因受到景氣影響原物料上漲，加上被廠商倒帳，且須償還私人債務，導致無力分期清償。

台南分署指出，蔡女胞姊經營小吃店生意，蔡女於農曆年節期間，也曾協助胞姊在土城聖母廟設臨時攤位販售，對方願意於7日上午10點在法拍會現場設攤，以銅板價販售炒麵、炒米粉、土魠魚羹及香酥魚等小吃，並以部分銷售所得清償欠款，歡迎民眾前來法拍會參觀品嘗。

台南分署還說，為協助民眾盡快繳清欠款，回復正常生活，當天的法拍會還另邀義務人前來設攤販賣精油擴香儀及14吋兒童腳踏車；同時，展翼烘焙坊也將前來設攤，販售由庇護工場庇護天使們製作的麵包和手工餅乾，邀請大家以實際行動化作每一份愛心，提供庇護天使們繼續工作的機會。

另外，在苗栗縣大湖鄉種植草莓的林姓義務人，因滯欠使用牌照稅及交通罰鍰共2萬多元，目前月繳5000元。有鑑於去年他在草莓季期間，提供自己種植、當日現採的優質草莓，在聯合拍賣日進行拍賣及設攤零售，深受民眾歡迎，一掃而空。

今年執行署再度詢問林男是否願意提供草莓進行拍賣及設攤零售，他除願意提供現採草莓20籃（每籃1.5公斤），利用分署聯合拍賣會的平台拍賣外，在明天的法拍會現場也將設攤零售草莓，所得款項扣除必要成本後，將用來清償欠稅款。