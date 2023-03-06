「乳牙蛀掉沒關係，反正之後會換恆牙」是許多家長擁有的錯誤育兒觀念，牙醫師指出，乳牙時期就蛀牙的人，一輩子容易蛀牙，嚴重的齲齒更可能造成蜂窩性組織炎，甚至死亡。北市衛生局6日指出，3至6歲北市幼童即起可到幼兒園或社區篩檢場接受口腔、身體等篩檢。若要使用兒童塗氟服務，則必須備妥健保卡及兒童健康手冊記錄表，若少其中一項，醫療機構可拒絕補助。

今年度「台北市學齡前兒童整合性社區篩檢服務」6日開跑，凡是學籍或戶籍設於台北市的3至6歲幼童，皆可於幼兒園或由家長帶幼童前往社區篩檢場次接受專業醫療人員之健康篩檢。

衛生局說明，篩檢對象及項目為：（1）滿3歲以上未滿4歲幼童：身體、口腔及聽力篩檢；（2）滿4歲以上至未上小學幼童：身體、口腔及視力篩檢，並對於未通過篩檢之幼童，提供後續轉介及追蹤治療之服務。

衛生局長陳彥元呼籲，家長把握一年一度免費的幼童健康篩檢服務，早期發現及治療對於寶貝的未來意義非凡。

台北市立萬芳醫院兒童牙科醫師王敏靜則提醒，乳牙蛀掉無所謂，反正之後會換恆牙，是完全錯誤的觀念。實際上，乳牙下方已經長有恆牙牙胚，只要口腔有任何發炎、感染，等同讓恆牙牙胚泡在膿裡長大，以致孩子一輩子容易蛀牙。

為了避免幼童齲齒，她建議家長遵守3指引，首先是孩童1歲前應每日使用至少2次含氟濃度超過1000ppm的牙膏，其次是1歲前便要開始檢查牙齒跟塗氟，最後是限制孩童攝取糖份，讓2歲以前的孩子吃原型食物，不額外添加糖份。

王敏靜表示，3歲前就有齲齒的孩童、1日進食次數超過5次、整夜含著奶瓶睡覺、照顧者本身牙齒不健康等4項因素，最容易導致蛀牙，這些人必須戒掉上述壞習慣並遵守上述指引，也要記得每3個月看牙、塗氟。

她提醒，現在的手搖飲料多添加茶精、香料，產生酸性物質的速度完全不輸給可樂，溶解牙齒的速度也更快，加上家長沒有為為幼童使用含氟濃度超過1000ppm的牙膏潔牙，蛀牙蟲很快就來報到。