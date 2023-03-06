經濟部加工出口區管理處3/4在高雄市仁武後安壘球場，舉辦科技產業園區及仁大工業區慢速壘球聯誼賽，計有科技產業園區4隊、仁大工業區2隊，並採預、決賽制，預賽將6隊分2組進行循環賽，各組前2名隊伍晉級決賽，最終由台灣檢驗科技股份有限公司奪得冠軍。

經濟部加工出口區管理處3/4在高雄市仁武後安壘球場，舉辦科技產業園區及仁大工業區慢速壘球聯誼賽。(加工處提供)

賽前邀請加工處楊伯耕處長、經濟部工業局工業區組林怡妏副組長、南區工業區管理處洪豪男執行長及顏國豪副執行長共同擔任開球嘉賓，盼藉由運動賽事與仁大工業區員工以球會友，促進跨園區交流。

本次聯誼賽由雙方各自推派隊伍參賽，計有科技產業園區4隊、仁大工業區2隊，並採預、決賽制，預賽將6隊分2組進行循環賽，各組前2名隊伍晉級決賽，最終由台灣檢驗科技股份有限公司拿下這場勝利奪得冠軍、亞軍為仁大工業區台橡股份有限公司高雄廠、季軍及殿軍則分別是中國石油化學工業股份有限公司大社廠、日月光公司。

加工處表示，團體比賽需要團隊齊心協力才能獲勝，今年首度辦理慢速壘球聯誼賽，希望透過此次賽事，增進園區間情誼，讓科技產業園區成為「活力、幸福、永續」的產業園地。(記者張雅雲/高雄報導)