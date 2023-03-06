LINE旅遊表示，自去年10月國境開放以來，平台的機票訂單消費總金額已達整體業績2成，又以東京、大阪、首爾、曼谷等亞洲城市短程航線最受青睞。因旅遊成本墊高，低成本航空成為民眾出遊首選，近3個月平台上的低成本航空訂單數量占整體機票訂單近3成。

作為LINE旅遊首家串接的航空公司，台灣虎航擁有亞洲眾多熱門旅遊目的地航線，更是飛往日本、南韓最多航點的國籍航空，提供更親民便利的機票選擇。透過LINE旅遊購買台灣虎航機票，可享0.5％LINE POINTS回饋。

雖然海外旅遊潮湧現，部分民眾現階段仍持觀望態度，連假和節慶期間以國旅為主。LINE旅遊對此亦規畫多項策展活動，包括媽祖繞境活動、賞櫻之旅等均廣受喜愛。無論是國內或國外旅遊，均可透過LINE旅遊一站搜尋、比價、規畫行程，再賺LINE POINTS回饋。

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