大陸國新辦6日舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發佈會，被問到大陸去年經濟成長率3％、美國2.1％，但從經濟增量角度美國增量更大，因此被指出中美經濟總量差距擴大。對此，大陸國家發改委副主任趙辰昕表示，去年美國由於高通膨，讓CPI、PPI年增率分別達到8％、16.5％，反觀大陸由於去年物價平穩，CPI、PPI年增率各為2％、4.1％，對比之下美國是高通膨因素而大幅拉高名義GDP規模，

趙辰昕說明，各國在做GDP總量核算的時候，用的都是本幣現價計算的名義GDP，物價因素會在名義GDP規模核算中產生重要影響。當然生活在高通膨水準之下，老百姓到底有沒有獲得感，相信本國民眾最有體會。

他另外指出，中美的GDP總量比較，還要將以人民幣計價的大陸GDP規模折算成美元計價，匯率在其中也會產生重要影響。

而為遏制國內高通膨，美國聯準會（Fed）2022年全年升息7次共425個基點，聯邦基金利率達到2007年以來的最高水準。同時美元利率升高造成其他貨幣兌美元被動貶值，人民幣匯率也受到一定程度影響，在做GDP總量規模折算的時候又產生一定幅度的縮減。