立法院財政委員6日排審「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，「中產以下自用住宅貸款戶支持方案（草案）」提供每戶3萬元一次性支持，減輕55萬戶房貸族的居住負擔，而申請資格有這4門檻。

內政部營建署表示，民眾及其配偶符合以下資格條件可申請：

一、僅有1筆自用性質購置住宅貸款。

二、名下持有房屋1戶以內。

三、2021年所得合計於120萬元以內。

四、核貸金額臺北市850萬元以內，其他縣市700萬元以內。

內政部指出，本政策重點是減輕中低薪房貸族的居住負擔，不是鼓勵未來要買房的人，不適用購買高房價者，也不會補助到出租房子的房東。因此，規劃內容是針對110年每戶家庭可支配所得120萬元以下，僅有一間房子而且是屬於有自用住宅者；臺北市房屋原始核貸金額在850萬元以內，總價1200萬元以內，其他地區房屋核貸金額在700萬元以內，房屋總價在1000萬元以內，提供3萬元的定額支持。

內政部表示，在法案通過後預期全國約可嘉惠55萬貸款戶，其中臺北市約佔4萬戶，非臺北市其他城市大約51萬戶。定額支持3萬元係以全國平均房貸餘額495萬元，111年央行累積升息0.625%來估算而得。