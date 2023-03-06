淡季及長假效應續發威，光學鏡頭大廠大立光5日公布營收，2月營收失色僅25.65億元，直接下殺近四年低點，且繳出雙減的成績單，呈月減21.39％及年減2.11％，另累計前2月合併營收58.22億元，亦較去年同期的63.77億元走弱8.7％。不過，好消息是隨著工作天數的恢復正常，大立光預期3月拉貨動能應會優於2月。
行到水窮處，大立光3月拉貨動能贏2月出現亮點，激勵大立光奮起，盤中觸及漲停板價2,450元，也成功拉近與股王信驊的差距，股王爭奪戰一觸即發。
最壞已經過去？大立光（3008）預告3月營收因工作天數恢復正常，拉貨動能將優於2月，市場解讀最壞狀況已經過去，成功催動買盤，推動大立光股價應聲在9時14分攻佔漲停，佳凌（4976）、亞光（3019）、玉晶光（3406）都拉出逾半根漲停，光學族群喜洋洋。
淡季及長假效應續發威，光學鏡頭大廠大立光5日公布營收，2月營收失色僅25.65億元，直接下殺近四年低點，且繳出雙減的成績單，呈月減21.39％及年減2.11％，另累計前2月合併營收58.22億元，亦較去年同期的63.77億元走弱8.7％。不過，好消息是隨著工作天數的恢復正常，大立光預期3月拉貨動能應會優於2月。
行到水窮處，大立光3月拉貨動能贏2月出現亮點，激勵大立光奮起，盤中觸及漲停板價2,450元，也成功拉近與股王信驊的差距，股王爭奪戰一觸即發。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。