淡季及長假效應續發威，光學鏡頭大廠大立光5日公布營收，2月營收失色僅25.65億元，直接下殺近四年低點，且繳出雙減的成績單，呈月減21.39％及年減2.11％，另累計前2月合併營收58.22億元，亦較去年同期的63.77億元走弱8.7％。不過，好消息是隨著工作天數的恢復正常，大立光預期3月拉貨動能應會優於2月。

行到水窮處，大立光3月拉貨動能贏2月出現亮點，激勵大立光奮起，盤中觸及漲停板價2,450元，也成功拉近與股王信驊的差距，股王爭奪戰一觸即發。