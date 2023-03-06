SBL台灣啤酒球員蘇柏彰日前罰球時，LuxyGirls啦啦隊在場邊一字馬擺臀干擾，遭到網友砲轟，事後蘇柏彰也向老婆承認「有偷瞄」，讓女方飆罵髒話，但女方近日也開始練「一字馬」，霸氣回擊：「我負責練一字馬，老公練罰球！」高EQ回應讓網友狂讚。

日前台啤球員蘇柏彰遭到LuxyGirls一字馬干擾引發爭議，事後也有網友發現他的老婆比啦啦隊還辣，而喜歡從事潛水運動的辣妻，經常在IG上曬出各種比基尼泳裝照，大秀曼妙的身材。近日辣妻也在限時動態PO出練「一字馬」照片，只見她寫道：「真的不要以為這麼簡單，那是日積月累的成果，第一次拉筋伸展果然冒冷汗，但今天叫聲有比較含蓄，練這個要幹嘛？沒幹嘛，為了體態更美！」更期望有天能練得跟LuxyGirls一樣辣，甚至回應酸民：「我負責練一字馬，老公練罰球，可以了吧。」讓網友狂讚辣妻的高EQ動作。

而台啤球員蘇柏彰在罰球時，受啦啦隊「一字馬」影響未進球，蘇柏彰也向辣妻坦承：「當時有一直瞄」，讓她直罵髒話回應：「太扯！」，不過辣妻也表示，啦啦隊其實很辛苦，只覺得啦啦隊辣的好健康、好美，希望酸民正常看待，坦言自己不會吃醋，「因為老公不是渣男，我自己也很辣，怕屁！」，更回擊：「要不是老公不同意，其實我也想加入啦啦隊」。

事實上，辣妻先前就大方秀出「水中劈腿」，笑稱只是正劈而已，並透露自己練了三個月才劈下去，很不容易，而近日開始練習一字馬，讓網友紛紛期待辣妻的訓練成果。