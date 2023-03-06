由於中方戰機頻繁接近日本領空，自衛隊戰機為了攔截驅離不僅疲於奔命，又所費不貲，因此日方正考慮以無人機取代戰機執行相關任務。

據《日經亞洲》（Nikkei Asia）5日報導，自衛隊最快今年將先在軍演中測試以無人機追逐軍艦，好評估相關效能。而日方會想要這麼做，是因為中俄加強使用無人機，加上外國軍機飛近，或進入日本領空日益頻繁所致。

以2021會計年度為例，航空自衛隊為了回應逼近的外國軍機，出動戰機創紀錄攔截了1,004次。由於解放軍增加在日本領空附近的活動，這類攔截的頻率和成本也跟著增加，更增加了空自人員額外的負擔。

隨著中方間諜氣球出現在美國領空，促使日本討論，要如何以無人機因應。另一方面，中方軍事無人機從2022年8月起，就不斷進入台灣領空。然而，由載人戰機向無人機示警根本沒用。據私下估計，出動載人戰機的費用比派無人機的費用多了40倍。

而使用無人機出任務，第一步是要讓無人機辨識外國戰艦。要是成功，自衛隊將採用無人機來對付快速移動的戰機。目前自衛隊正考慮採購土耳其製的「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機，或是美製MQ-9「死神」（Reaper）無人機，以辨識逼近的戰機機型和規格。要是具有高度攻擊威脅，自衛隊就會出動載人戰機回應。