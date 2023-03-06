高市近年吸引近6千億元投資落地，因應公司、商業登記的申請及異動件數成長，高市府經發局2022年啟動現場申請作業流程及網站優化，同時翻新已使用30年空間，擴大臨櫃即審業務範圍，2月完工後經實測有效讓每案平均申辦時間大幅縮短至約30分鐘，隨機訪查申辦民眾中約9成對新流程、空間及優化後的網站感到滿意。

志工協助民眾使用公司、商業登記主題網搜尋資訊，申辦登記更便利。(高市經發局提供)

高雄市經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁拚招商，吸引近6千億元投資落地，2021年營利事業銷售總額突破5.5兆元，2022年更創5.87兆元新高，帶動公司、商業登記每月平均新增逾300件、申請及異動則逾8500件，現有流程與空間已不敷使用。

2022年委託專業團隊從申辦流程到空間動線重新盤點，將商業設立及停、復、歇業等業務納入立即受理，力求文件齊全下，作業時間從原需1天改為現場即審即領，民眾對此都回饋改善很有感。

高雄市經發局表示，為具體了解改善成效，在軟硬體優化後針對現場申辦民眾於申辦後進行隨機問卷訪查，目前累計156份有效問卷中，9成民眾對環境改善及申辦流程給予「滿意」以上評價，其中又以環境舒適、美觀的滿意度最高。至於申辦網站優化部分，滿意度也達9成，現場實測都能在10秒內找到所需資訊，對資訊提供、視覺設計及架構選單等項目獲最高評價。

經發局表示，這次申辦優化另於入口處規劃志工團隊協助民眾申辦，以「便民」為主軸，即時調整服務模式，力求在臨櫃服務的每個環節做到貼心、無錯、迅速標準。後續將加強尖峰時段人潮導流、接待台流暢度，持續傾聽建議，提供最優質便民的服務。(記者張雅雲/高雄報導)