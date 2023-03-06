CDP是與澳洲基處建設基金Macquarie進行合作，對義大利最重要的電信基礎設施提出收購報價，目標是義大利電信的陸地網路和海底電纜公司Sparkle。此外美國的投資公司KKR稍早也對同一目標提出收購控股權的要求。CDP的報價被視為是要與KKR相競爭。

義大利電信說，董事會將在3月15日或另一個未定的日期，討論CDP銀行和Macquarie共同提出的要約。

最近幾周已陸續傳出消息，稱CDP-Macquarie，以及KKR，分別為義大利電信的固網業務設定了約180億歐元的企業價值。

CDP的出價還涉及到義大利電信的競爭對手、光纖網路公司Open Fiber，後者已經為CDP和Macquarie所擁有，並將併入可能收購的義大利電信旗下網路業務。

KKR在與義大利電信兩大股東，CDP和法國的維旺迪(Vivendi)多年的談判失敗之後，曾經將收購提議拉高到200億歐元。

但是這些收購金額都低於維旺迪訂下的出售價格310億歐元；義大利電信自己則認為該子公司的業務估值在250億歐元。義大利電信說，KKR在2月24日的報價沒有完全反映其企業資產價值。

陸地網路的出售、削減公司250億歐元債務，以及在國內市場的4萬名員工中裁減半數，這些都是義大利電信執行長Pietro Labriola重塑集團的努力之一。