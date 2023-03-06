大陸全國兩會正在北京召開，多位航太界的代表、委員在接受陸媒採訪時，介紹了未來一段時期大陸重磅航太工程的發展計畫，其中新一代載人運載火箭預計2027年前後完成首飛，重型運載火箭「長征九號」則爭取在2030年左右完成首飛，推動大陸躋身世界航太強國前列，全面建成世界航太強國。

大陸《環球時報》報導，大陸全國政協委員、中國運載火箭技術研究院（簡稱「火箭院」）院長王小軍近日在接受採訪時介紹，今年大陸長征系列運載火箭計畫將安排60多次航太發射任務，並有望在第4季達到累計發射總次數500次。2023年，載人太空站轉入常態化運營模式，中國航太也將全面推進探月工程四期和行星探測工程，開展嫦娥七號、天問二號等型號研製工作。

王小軍還透露，火箭院正在研製新一代載人運載火箭和重型運載火箭。載人運載火箭近地軌道運載能力將達到70噸，預計2027年前後完成首飛。重型運載火箭長征九號箭體直徑達10公尺級，高度110公尺左右，研製成功後低軌道運載能力將達到150噸，地月轉移軌道運載能力將達到50噸以上，爭取在2030年左右完成首飛。

全國政協委員、火箭院長征二號F運載火箭總設計師容易介紹，新一代載人運載火箭用於將月面著陸器和登月飛船送入地月轉移軌道。該火箭採用液氫、液氧和煤油推進劑。全長約92公尺，起飛質量約2187噸，起飛推力約2678噸，地月轉移軌道運載能力不小於27噸。該型火箭衍生出的無助推構型火箭可執行太空站太空人及貨物運輸任務，一子級具備重複使用功能。全長約67公尺，起飛重量約740噸，起飛推力約892噸，近地軌道運載能力不小於14噸。

「目前，新一代載人運載火箭的研製正處於關鍵技術攻關及方案深化論證階段」，容易表示，新一代載人飛船可將3名太空人送入環月軌道並返回地球，月面著陸器可載2名太空人登陸月球並開展科學探測活動。

王小軍表示，重型火箭是支持大陸航太強國建設的重要標誌，目前各項研製工作正有序加快開展。二十大報告做出加快建設航太強國的戰略部署，火箭院將堅持「一張藍圖繪到底」，到2030年，推動大陸躋身世界航太強國前列，到2045年，推動大陸全面建成世界航太強國。

去年8月26日，火箭院抓總的亞軌道運載器重複使用飛行試驗取得圓滿成功。據悉，火箭院在國際上率先研製具有原創性、引領性特點的升力式亞軌道重複使用運載器，深度融合了航太航空領域先進技術，可像火箭一樣起飛、像飛機一樣返回。

「運載器在火箭發射工位點火發射，自帶動力垂直起飛上升至最高點，依靠氣動力減速，無動力水準返回，最終完整著陸於機場。回收的運載器經檢測可多次重複使用，顛覆了傳統運載火箭一次性使用或依賴發動機多次啟動以減速返回的飛行模式」，王小軍表示，未來火箭院將深入開展升力式亞軌道重複使用運載器的研製工作，為大陸未來航太運載器的航班化運營奠定基礎。