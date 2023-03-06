儘管台灣運彩T1聯盟洋將大限日期(5日)已經過去，隨著台啤英熊3日宣布柯歐斯的加盟，6日跟著宣告跟目前暫居T1聯盟阻攻王的伊倍解除合約關係，意味著英熊打算只用柯歐斯、大勝與瓊斯3名洋將撐完剩餘球季，也不想留下任何「保險」，不過對於當前戰績9勝11敗、暫居第4的英熊來說，努力在剩下10場例行賽守住季後賽門票或資格，才是當務之急的任務。

以下是台啤英熊新聞稿內容，「台灣啤酒英熊職業籃球隊於6日宣布已與陣中洋將伊倍(Prince Ibeh)解除合約。伊倍本賽季轉戰至台啤英熊至今共出賽14場賽事，平均每場可貢獻6.3分、6.9籃板、2.1阻攻，目前也仍然是聯盟的阻攻王，顯示伊倍在防守端帶給球隊的貢獻。無奈在進攻方面伊倍始終無法調整至最佳狀態，因此在洋將大限前，球團忍痛選擇與伊倍解約。台啤英熊球團感謝伊倍加入球隊後持續展現出全力以赴的態度，並祝福在未來的籃球路上一帆風順。」