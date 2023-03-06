伴隨著大陸短影音平台的興起，不少兒童被父母推到鏡頭前當上「網紅兒童」，全國人大代表、陝西省律師協會監事長、北京金誠同達律師事務所高級合夥人方燕對此建議，應規範未成年人網路直播現象，並定期展開專項行動，嚴肅查處炒作「網紅兒童」的帳號，對未成年人的直播和影音活動進行集中整治。

據《北京青年報》引述方燕表示，近年隨著行動網路與短影音直播平台的興起，越來越多的兒童被父母推到鏡頭前當上了網紅，時常會刷到一些擁有百萬乃至上千萬粉絲的「網紅兒童」。

由於兒童只需模仿大人化的言行、憑藉自身呆萌樣子、講出令人捧腹大笑的段子便可輕鬆贏得觀眾稱讚並帶來流量。有的幼兒還不會說話，就在鏡頭前被記錄吃飯、玩耍；有的尚在咿呀學語，卻要模仿講出網路流行段子，甚至有些家長故意給小寶寶餵酒，拍攝表情來取悅觀眾。

方燕表示，未成年人成為網紅的往往是由家長主導，為挖掘孩子的商業價值獲取流量，有些直播和視頻是孩子在父母強迫或誘導下進行的，更有甚者通過傷害未成年人的身體健康來博取眼球。

方燕認為，先前新修訂的《中華人民共和國未成年人保護法》規定未滿16周歲的未成年人不得開設網路直播、年滿16周歲則平台應進行身份認證，徵得父母或監護人同意，但在具體落實以及監管仍存在一定漏洞。

因此，方燕表示建議平台加強對直播或影片內容方面的審查和監管力道。針對由成年人註冊帳戶，但直播和影片內容均是未成年者的帳號，對內容進行即時播控和跟蹤管理，嚴禁未成年人進行直播和發布短影音。

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