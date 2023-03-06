知名網紅Joeman（九妹）日前與連鎖超商推出聯名系列商品，但產品推出後卻引發多項爭議，包括蛋白質不達標、沒放到宣稱的4顆蛋及內容物與標榜有落差等狀況，對此，Joeman也親上火線回應，但影片中他稱「蛋白質加熱會流失」，卻立刻遭到網友打臉。

Joeman日前在頻道上傳影片針對聯名商品推出一周以來的爭議做出相關回應，影片開頭他先是提到，有許多人質疑「8倍歐姆蛋蛋包飯」是否真的有放到4顆蛋，Joeman也拿出超商提供的食品檢測報告解釋，確實有放入4顆蛋的蛋液，但營養標示換算蛋白質含量有落差，是因為食物在料理的過程中，會有部分蛋白質流失，他也反省自己在之前的影片中的表達方式不妥，之後將會記取這次的經驗。

至於其他爭議，像是草莓大福裡沒有完整草莓，Joeman則表示，包裝上有說明並非使用整顆草莓，也虛心接受消費者提出的建議，但由於草莓季已快結束，所以該商品會在3月下旬下架處理，而「奢華海鮮丼飯糰」他強調沒有宣傳不實，可能是人工製作時有誤差，而他也向超商反映務必在抽查時更注意「盡量每一顆飯糰一定都要有干貝跟蝦子」。

不過，對於Joeman「蛋白質加熱會流失」這樣的說法，多位專業科系出身的網友紛紛留言打臉「他算8倍歐姆蛋的蛋量用一顆42g，扣掉蛋殼11%，等於實際上他只算一顆蛋37.38g，4倍蛋量=4顆蛋149.52g，我們之前在抓配方的蛋量，一顆蛋會抓到60-70g，而且不含蛋殼，這個號稱四倍的蛋量也太水了吧」、「不討論蛋白質級數，乳清用熱水泡只會很難吃，蛋白質不會流失」、「蛋白質除非你加熱道很誇張的溫度下，不然應該是不會消失的喔」。