香港明報報導，報告顯示，房地產銷售反彈也顯示市場觸底的時間會早於預期，超額儲蓄可能會在2023年、2024年兩年逐漸釋放，經濟復甦將提振消費者信心，而大陸政府5日在全國人大會議上宣布的「5％左右」經濟增長目標並未出人意料。

報告認為，大陸還有增加政策銀行貸款以支持基礎設施投資的空間，這是一種貨幣和財政政策協調發力的形式。另外，瑞銀把大陸2023年CPI漲幅預測從3％下調至2.5％，預期豬肉價格不會過於強勁。