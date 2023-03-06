香港明報報導，報告顯示，房地產銷售反彈也顯示市場觸底的時間會早於預期，超額儲蓄可能會在2023年、2024年兩年逐漸釋放，經濟復甦將提振消費者信心，而大陸政府5日在全國人大會議上宣布的「5％左右」經濟增長目標並未出人意料。
報告認為，大陸還有增加政策銀行貸款以支持基礎設施投資的空間，這是一種貨幣和財政政策協調發力的形式。另外，瑞銀把大陸2023年CPI漲幅預測從3％下調至2.5％，預期豬肉價格不會過於強勁。
瑞銀經濟學家汪濤發表最新報告指出，大陸經濟重開形勢強於預期、另一波新冠疫情並未出現，供應幾乎沒有中斷跡象，決定上調未來兩年大陸GDP年增率預測，2023年GDP年增率預測從4.9％上調至5.4％，2024年GDP年增率預測從4.8％上調至5.2％。
香港明報報導，報告顯示，房地產銷售反彈也顯示市場觸底的時間會早於預期，超額儲蓄可能會在2023年、2024年兩年逐漸釋放，經濟復甦將提振消費者信心，而大陸政府5日在全國人大會議上宣布的「5％左右」經濟增長目標並未出人意料。
報告認為，大陸還有增加政策銀行貸款以支持基礎設施投資的空間，這是一種貨幣和財政政策協調發力的形式。另外，瑞銀把大陸2023年CPI漲幅預測從3％下調至2.5％，預期豬肉價格不會過於強勁。
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