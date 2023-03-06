不少女性會使用護墊避免分泌物沾濕內褲，台中榮總婦產科醫師謝筱芸則表示，陰道每天會產出1至4c.c.的分泌物，使用護墊反而會讓私密處出現濕疹、毛囊炎及皮膚炎症狀，呼籲女性別再用了。

謝筱芸在臉書發文指出，常遇到患者會拿著沾上分泌物的護墊問：「陰道分泌物這麼多是正常的嗎？」她解釋，陰道每天會產出1至4c.c.的分泌物，4c.c.可以讓一塊7公分的護墊8分滿；特別在排卵期時，子宮頸的分泌物會更多，多半呈透明、淡乳白或淡黃色。

謝筱芸說明，陰道分泌物的組成來自子宮頸、陰道黏膜代謝的細胞、外陰口的巴氏腺，以及乳酸菌（益菌）製造的乳酸和蛋白質。

由於乳酸的存在，使正常陰道的酸鹼值平時呈弱酸性（pH 3.5至4.5），月經來的時候，中性的血液（pH 7.4）從陰道流過，改變陰道的酸鹼值；中性環境並不利於乳酸菌的生長，因此月經剛結束的那幾天特別容易陰道感染。另外，性行為後或停經後容易陰道感染，也是因精液進入或缺少荷爾蒙保護，導致陰道環境不利於益菌生長。

「丟掉護墊吧！」謝筱芸指出，雖然沒有大型研究能證實它有害陰道健康，但許多人用了護墊後引起外陰皮膚炎、毛囊炎或濕疹，「對會陰部健康絕對無益」，就算每天勤換，陰部還是不透氣。「想想這幾年，多少人因為整天配戴口罩而到皮膚科報到，妳還會覺得護墊對陰部有幫助嗎？」