金管會禁空令已經退場，國安基金是否退場引起外界關心。財政部長莊翠雲表示，目前台股成交量穩定，指數也在15000點之上，至於是否退場要國安基金委員會決定。
金管會2月底宣布4項限空措施退場，金管會主委黃天牧日前表示，「市場信心已恢復了」。立委賴士葆問及，台股是否已經穩定了？國安基金護盤措施是否要退場？
莊翠雲表示，這部分必須經過國安基金委員會討論。
至於台股是否已經穩定？莊翠雲表示，目前台股成交量已經蠻穩定，指數也維持在15000點。
金管會禁空令已經退場，國安基金是否退場引起外界關心。財政部長莊翠雲表示，目前台股成交量穩定，指數也在15000點之上，至於是否退場要國安基金委員會決定。
金管會2月底宣布4項限空措施退場，金管會主委黃天牧日前表示，「市場信心已恢復了」。立委賴士葆問及，台股是否已經穩定了？國安基金護盤措施是否要退場？
莊翠雲表示，這部分必須經過國安基金委員會討論。
至於台股是否已經穩定？莊翠雲表示，目前台股成交量已經蠻穩定，指數也維持在15000點。
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