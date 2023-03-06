金管會禁空令已經退場，國安基金是否退場引起外界關心。財政部長莊翠雲表示，目前台股成交量穩定，指數也在15000點之上，至於是否退場要國安基金委員會決定。

金管會2月底宣布4項限空措施退場，金管會主委黃天牧日前表示，「市場信心已恢復了」。立委賴士葆問及，台股是否已經穩定了？國安基金護盤措施是否要退場？

莊翠雲表示，這部分必須經過國安基金委員會討論。

至於台股是否已經穩定？莊翠雲表示，目前台股成交量已經蠻穩定，指數也維持在15000點。