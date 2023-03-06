明華園戲劇總團將在3月11、12日於衛武營演出年度大戲─「東海鍾離—八仙傳奇系列」，在高市議長康裕成、副議長曾俊傑攜手下，促成玉皇宮捐贈11所高中職、330張文化教育券，盼台灣傳統戲曲向下扎根，今（6）日舉辦贈票儀式，康裕成還自爆年輕時曾學過歌仔戲，至於學甚麼她笑說「忘記了」。

明華園戲劇總團將在3月11、12日於衛武營演出年度大戲─「東海鍾離—八仙傳奇系列」，在高市議長康裕成、副議長曾俊傑攜手下，促成玉皇宮捐贈11所高中職、330張文化教育券，盼台灣傳統戲曲向下扎根。（柯宗緯攝）

今贈票儀式記者會，康裕成、曾俊傑、玉皇宮總顧問徐隆盛、教育局局長謝文斌、11所高中職校長及代表等一同出席，將送出330張票，提供給學子觀看明華園總團最新力作《東海鍾離》，該戲由國家文藝獎劇作家陳勝國擔任編導，傳統戲劇無敵小生孫翠鳳主演，描述漢鍾離成仙的故事，為明華園藝術家族代表性的「八仙傳奇系列」作品之最終章。

康裕成表示，感謝玉皇宮主委許文良長期贊助類似活動，讓學子認識傳統藝術，希望能未來能繼續延續，而議會也特別重視傳統藝術，期待年輕學子對於傳統藝術更加認識，再次謝謝玉皇宮贈票，也謝謝明華園有這麼棒的表演。

康裕成還自爆，20年前自己也曾學過歌仔戲，但想不起來當初唱的是什麼，小時候都是看電視演的歌仔戲，因為生活在台北，沒有在戲棚下看歌仔戲的經驗。副議長曾俊傑則說，自己小時候就愛看歌仔戲，也會到戲棚下看戲支持。

玉皇宮總顧問徐隆盛表示，玉皇宮配合議會共同贈票相當有意義，希望年輕人能繼續傳承傳統文化。教育局長謝文斌強調，會將這300多張票提供給11校，回去妥善分配給同學，鼓勵學生親自到場觀看。