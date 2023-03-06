民進黨蔡培慧在南投縣第2選區立委補選拿下4萬5218票，險勝國民黨候選人林明溱的4萬3293票，民進黨主席賴清德被外界視為是幕後最大功臣。對此，媒體人黃揚明今（6）日透露，現在有很多人跟他說，由於賴清德強勢崛起，英系已經出現潰滅徵兆。

黃揚明在網路節目《誰來早餐》提到，南投補選敗北固然對國民黨敲響警鐘，但這場戰役對賴清德的意義更大，因為這是一個民進黨近年來都沒贏過的選區。黃揚明提到，賴清德這次動員的是正規軍攻擊，而英系側翼原本就沒打算參戰，想要看賴的笑話，沒想到蔡培慧竟然贏了，而賴也經由這場戰役，建立了在黨內的地位。

黃揚明進一步分析，民進黨登記總統初選就要新台幣500萬，黨內有錢、有能量的人不多，以前會出來挑戰蔡英文者往往是獨派的，但他們不會挑戰賴清德。他還表示，自己聽到很多人說，英系已經不是英系了，不少人想投奔賴清德，但因為2019年黨內初選的恩怨，賴並沒有收下他們，實際上英系即將要潰滅了。

另外，節目主持人朱凱翔認為，賴清德團隊為他鋪排的登龍之路非常成功，藉由蔡培慧勝選一舉踏上總統初選之路，且無人跟他競爭。但朱凱翔也指出，台南黑金、缺蛋、缺藥、全動法這些問題都沒解決，這次賴清德單純是在民進黨體系內的大勝，面對全民沒有什麼加分。