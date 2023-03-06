中小型股方面：邑錡(7402)、佳凌(4976)、長科*(6548)、華孚(6235)、松崗(6240)、艾笛森(3591)、亞航(2630)、惠特(6706)、耀登(3138)、台半(5425)及新門(5432)等盤中股價亮燈漲停，台股指數在中小型股雞犬升天下，指數開高走高，突破近期盤整區，站上15800點，截至11點35分為止，加權股價指數約15814.15點，上漲205.73點，成交量約為1672.49億元；OTC指數為211.08點，上漲3.06點，成交量為582.22億元。

今天盤中上市各類股以光電類股表現最佳，上漲4.23%，其次是機電類股及網通類股，分別上漲2.68%及1.85%，表現較差者為觀光類股、造紙類股及航運類股，其中觀光類股下跌0.93%，造紙類股下跌0.18%，航運類股上漲0.08%；上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲5.36%，表現最差為觀光類股、下跌0.16%。

就技術面來看，渡過228連假，上周台股無畏美股震盪，未跟隨美股腳步走自己的路，上周五加權股價指數以15608.42點作收，累計一周上漲104.63點，漲幅約0.67%，連兩周收紅K，成交量也略為放大，日均量為2344.33億元，以中小型股為主的櫃買市場相對強勢；OTC收盤指數為208.02點，累計一周上漲2.15點，漲幅約1.04%，周K連6紅，日均量也放大至664.32億元；今天台股在上周五美股大漲帶動下，指數開高走高，盤中大漲逾180點，一度碰到15800點，受到美股連兩天大漲帶動，台股今天突破盤整區創高，由於目前指數站上所有均線，且KD指標交叉向上，短多可期，指數有挑戰波段新高機會。

分析師表示，受到美股連兩天大漲激勵，今天台股指數衝高突破盤整區，但3月變數較多，且電子股及觀光類股等經過兩個月大漲後，多數股價已反應下半年復甦、甚至明年及後年的業績重回成長預期，簡單地說，就是電子股及觀光類股等多數個股已經變貴了，所以雖然市場人氣未散，中小型電子股如：新能源概念、電動車與車電、ChatGPT相關高速運算及觀光等個股還偶有佳作衝高，但投資人宜居高思危，不宜冒進以免成為被套的最後一隻老鼠。

上奇(6123)營運初期主要代理數位內容，拓展亞洲市場，而後陸續導入軟體即服務SaaS(Software as a Service)商業模式，建立雲端服務及數位印刷服務的成長動能，未來發展成長性主要來自雲端事業及智慧印刷的經常性收入成長，一改過往以代理商角色的營運模式，營運成長可期；承業醫(4164)從事醫療設備經銷及全方位醫管服務之專業，1Q在大型機台入帳下，營收可望逆勢揚升，且中期除醫院端陸續有設備替換需求外，Elekta核磁共振直線加速器放射治療系統仍有很大的市場空間，將持續挹注賣斷銷售營收及爾後之保養維修收入。另外輻照工廠2H23將投產，因應用範疇更廣且擴產速度快下，中長期動能值得期待。