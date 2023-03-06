永平工商籃球隊成員王于誌，成功考取飲料調製乙級證照。(呂筱蟬攝)

永平工商籃球隊成員王于誌，成功考取飲料調製乙級證照。(呂筱蟬攝)

永平工商觀光科三年甲班王于誌，今年考取飲料調製乙級證照，他是籃球隊主要成員，也是球隊中考取乙級證照第1人，他利用平常比賽之餘，花了2個月參加集訓，除要熟背90道酒譜外，也考驗酒類辨識。他說，籃球考驗團隊默契，而調酒則是要憑藉努力，兩者都很喜歡，期盼未來創業可以開運動酒吧。

永平工商觀光科參與飲料調製乙級證照考試共有18人，其中10人順利考取，而王于誌是其中一人。他是中泰混血兒，爸爸是泰國人，平常參加籃球隊訓練及比賽，因為運動強度高，考驗體力及耐力，今年2月利用訓練空檔時間，再參加飲料調製的集訓，要時間管理擠出時間，而飲料調製乙級證照難度較高，除了需熟記90道世界級經典調酒以外，其中酒類辨識聞酒測驗，24支酒中會抽出10支測驗，且要用英文原名寫出，練習時花了很多時間去聞熟悉各支酒的味道，也得學靠顏色去辨識，是他認為最難的部分，之後也希望進入銘傳大學繼續打籃球，未來也希望開一家運動酒吧。

永平工商校長，同時也是高中體育總會會長胡劍峯表示，該校是技術型高中，以職業類科為強項，籃球隊分別就讀餐飲科、觀光科、汽車科習得技職專業科目，而這次學生參加乙級證照考試，師生利用假日及課餘時間參加20次集訓課程，學校也請業界專家及科內老師共同輔導學生，並提供乙級考場檢定水準的實習教室，讓學生更能融入考場氛圍，進而提高考照率。

胡劍峯也說，學校籃球隊在這次高中籃球聯賽甲組很可惜差一場比賽晉級16強，但球員們的努力有目共睹，另也將於4月15日及5月27日辦理籃球隊招生甄選測驗，提供免學雜費、免住宿費，並以多元化入學的升學管道與各大專院校建立策略聯盟關係，依學生特質及發展性選擇適合的大專院校，歡迎喜愛籃球的優秀學子踴躍報考。