台灣科技大學和華夏科技大學今證實，8月有望併校，一名網友表示，華夏學生現在應該很開心，畢業能拿到台科大畢業證書，貼文上線，網友打臉他的想法說，「想得美，想也知道不可能」，更有人說若華夏可以改拿台科畢業證書，台科大的學生一定會抗議。

原PO今（6）日於PTT八卦版指出，台科大和華夏科大將整併，最開心的應該是華夏科大的學生，因為學校突變成台科大、畢業證書應該也會變台科大，好奇問華夏科大學生能拿台科大畢業證書嗎？

貼文曝光，網友皆表示沒有這麼好康，「想得美！剩餘學生以原校就學、原校畢業」、「想也知道哪有可能，不然台科大學生早就出來抗議」、「剩下的一樣拿華夏畢業證書，別想變台科大」、「學生沒有升級，哪那麼好康」、「華夏先停招，剩餘學生原校畢業」、「想也知道哪可能便宜你」、「一定是等在學的拿完華夏畢業證書，後面才發台科大的」、「兩校素質差太多了，怎麼可能這樣做」。

台科技大、華夏科大共同新聞稿指出，兩校已成立工作小組，在平等互惠原則下，將進行整併，有望8月起、112學年用新架構來運作，會確保華夏科大學生原校畢業、老師去留尊重個別的意願。