近期台灣缺蛋危機，行政院院長陳建仁2月時曾說蛋價3月初會緩解，但今日蛋價委員會表示，今起雞蛋批發價自每台斤新台幣52元漲到55元、產地價9日也調漲3元，創歷史新高。陳建仁今日出席活動說明，氣溫回暖以及禽流感趨緩下，蛋價3月底會慢慢緩和，農委會也積極機蛋專案進口，強調蛋價調漲是顧及農民權益以及消費者的利益，是市場機制。

中華民國蛋價委員會今日表示，今起雞蛋批發價自每台斤新台幣52元漲到55元、產地價9日也從每台斤42.5元漲到45.5元，創下歷史新高。

然而陳建仁2月曾公開表示，蛋價會在3月初就會有所緩解。今日出席「高雄港旅運中心郵輪首航暨旅運設施啟用典禮」，遭媒體詢問行政院對於蛋價飆到歷史新高，政府該如何因應減輕民眾負擔？

陳建仁表示，由於禽流感以及溫度極度變化，使全球蛋的供應都受到考驗，台灣也不例外，但在農委會主委陳吉仲努力調配下，除了擴大從國外專案進口外，也積極調配台灣雞蛋。

陳建仁指出，現在供應狀況由於氣溫逐漸回暖，加上禽流感疫情有逐漸緩解現象，蛋的供應應該會在3月底慢慢緩和，農委會也積極擴大從其他國家進行雞蛋專案進口。

陳建仁強調，更重要這次蛋價調整是為了顧及農民權益以及消費者的利益，這是市場機制的調整，他也請行政院副院長鄭文燦對物價做最好的監控，也請農委會提供相關資料，希望農民收入權益以及消費者的民生需求上，都能得到很好的平衡，也希望因為溫度回暖、禽流感疫情的控制，能使雞蛋供應逐漸恢復正常。