美國總統拜登今天在紀念血腥星期日的演說中強調了解歷史的重要性，包括好的與壞的一面。拜登並認為共和黨反對派試圖掩蓋歷史真相，美國須在捍衛投票自由保持警惕。

「血腥星期日」（Bloody Sunday）指1965年3月7日，約600名社運人士在阿拉巴馬州塞麻（Selma）的愛德蒙佩特斯橋（Edmund Pettus Bridge）進行和平抗議時，遭白人警察以棍棒及催淚瓦斯攻擊。

法新社報導，拜登今天在愛德蒙佩特斯橋發表紀念「血腥星期日」演說，強調「歷史很重要」。他表示「血腥星期日」僅催化了對黑人權利的支持，並在幾個月後促成投票權法（Voting Rights Act）通過。投票權法是一項禁止投票中出現種族歧視的聯邦法律。

拜登說，當年的遊行者「迫使國家面對殘酷事實」，他指責現在的共和黨反對派，試圖「掩蓋歷史真相」。

關於美國學校應如何教授美國史的爭論愈演愈烈，拜登說：「無論有些人多麼努力，我們都不能只選擇學習我們想知道的，而不學習我們應知道的。」

他也說：「我們應學習一切。好的，壞的，了解為什麼我們是一個國家，每個人都應知道塞麻事件的真相。」

自2020年以來，美國幾個保守州通過法律，禁止教授研究美國社會體制性種族主義的批判性種族理論。

佛羅里達州共和黨籍州長迪尚特（Ron de Santis）最近為禁止在高中開設非裔美國人研究課程辯護，他認為這些課程是以「教條」方式推動「社會正義」議題，像是「酷兒理論」。各界看好迪尚特將代表共和黨參加2024美國總統大選。

拜登在演講中表示，美國必須在捍衛投票自由方面保持警惕。他指出，投票權法已遭保守派主導的最高法院徹底毀壞，同時保守派領導州通過的數十項改革法案，也威脅了投票權法。批評者認為，這些改變讓黑人與其他少數族裔更難投票。

現年80歲的拜登，政治生涯高度依賴非裔選民支持，他曾敦促國會通過重大選舉改革方案，不過遭到共和黨阻撓。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1120306