狹路相逢！新北市林口1名18歲邱姓男子與2名蔡姓（23歲）、蘇姓（26歲）男子有賭債糾紛，不料3人竟然參加同一場遶境，昨（5）日傍晚5時許，活動結束後雙方協商債務未果，邱男慘遭對方毆打受傷，旁人見狀後報警，警方釐清案情後鎖定嫌犯身份，並於昨日晚間查緝到案，依傷害及妨害秩序罪嫌移送。

警方表示，昨天接獲民眾報案，稱新北市林口區竹林路上發生一起糾紛，有民眾遭毆打，警方立刻前往現場，不過嫌犯已經逃離。經詢問被害人邱男，他稱與動手的2名男子有約10萬元的賭債糾紛，又恰巧3人參加同場遶境活動，結束後協商債務不成，因此遭到對方徒手毆打。

警方釐清案情後，鎖定嫌犯身份，並於昨日晚間將蔡、蘇二人查緝到案，邱男也對其提出傷害告訴，因此警方訊後依妨害秩序及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

林口警分局表示，絕不允許任何暴力犯罪行為，警方必定嚴加查辦，不讓不法之徒逍遙法外，有決心、有能力維護轄區治安。