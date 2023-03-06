朝中社6日報導指稱，朝鮮成功研製衛星運載火箭大功率引擎，為今後把衛星送入軌道提供了保障。

韓聯社引述相關報導說，朝鮮國家宇宙開發局副局長朴經洙前一天在記者會上表示，朝鮮作為人工地球衛星的製造國與發射國，在國家統一指導下力推太空開發工作，並持續取得令人矚目的成果。朝鮮在實現人工地球衛星多功能化及高性能化、提升其可靠性方面不斷取得進展，成功研製出衛星運載火箭用大功率引擎，為將各種衛星送入相應軌道提供了堅實保障。

朴經洙表示，朝鮮正在蓬勃開發將太空科技成果運用於農漁業、氣象觀測、通信、資源勘探、國土管理、災害防治等領域工作，力推社會主義的全面發展；所有成果都預示著朝鮮太空事業發展的光明前景。

另外，他還強調，朝鮮分別於2009年3月5日和10日加入《關於各國探索和利用外層空間包括月球與其他天體活動所應遵守原則的條約》和《登記射入外層空間物體公約》，作為締約國在太空探測和利用方面，依法正當開展太空活動。

朝鮮國家宇宙開發局創設於國務委員會委員長金正恩掌權後，是負責太空開發計劃制定和執行、項目監督和控制的中央指導機關。朝鮮曾聲稱去年12月18日在平安北道鐵山郡東倉裏西海衛星發射場進行了偵察衛星研製收尾階段的重要試驗，一號軍事偵察衛星的準備工作將在今年4月底前完成。