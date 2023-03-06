台灣機械工業公會與外貿協會共同主辦，兩年一度台北國際工具機展今（6）日起一連5天，在南港展覽一館、二館及台北世貿一館同步登場，吸引千家以上國內外廠商報名參展、使用6,200個攤位，友嘉集團展出規模最大。貿協預期今年台北國際工具機展會商機比去年倍數成長，機械公會更樂觀預期商機超過20億美元，優於預期。

2023年台北國際工具機展是台灣邊境解封之後，最大規模的國際專業展，也是今年國際工具機展首發。台灣計有友嘉集團、上銀集團、台中精機、永進、東台集團、程泰集團旗下程泰及亞崴、台達電、台灣瀧澤、油機、高明、大立、銀泰、穎霖、新武、三鋒、高鋒、慶鴻、協鴻、和和、遠東機械等廠商報名，國外則有日本發那科、三菱、MAZAK、THK、德國西門子、海德漢、蔡司及創浦等，總計逾千家國內外廠商報名參展。

貿協表示，2023年台北國際工具機展將鏈結全球工具機生態系，展出內容從鑄件、整機、鋼材到製品，涵蓋更高效、智慧、節能的各式加工設備、控制器、周邊零組件及解決方案。為協助業者加速綠能轉型，這次在世貿一館設「尖端技術加工區」、「積層製造主題區」及「未來製造體驗區」三大展區。

貿協董事長黃志芳表示，今年有80個國家、超過萬名國外買主預先登錄參與實體及線上展，貿協接獲越南、土耳其、印度等國外買主報名組團來台參觀及採購。因應歐盟10月開徵碳稅，我國明年也要開徵碳稅，這次展出以ESG ACTION為主軸，展出更有效及智慧的綠色產品，預期今年國際工具機展商機會比去年數倍成長。

機械公會理事長魏燦文表示，疫情以來，長達3年國境未開放，國外買主對參與今年台北國工具機很踴躍，高明也舉辦55周年慶，有50位國外代理商來台，機械公會展前接獲超過4千名國外買主登記參觀，比預期好。台灣工具機業者3月接單、交期要3個月，預期6月出口可恢復正常，機械公會預估，這次展期現場及後續接單可創造20億美元以上商機，優於原先預估。

友嘉集團向來是台北國際工具機展使用攤位數最多的工具機業者。友嘉集團表示，聯合國目標2050年淨零碳排，2030年達成碳中和，各國政府陸續響應提出因應做法並進而入法管理，其中歐盟碳關稅2023年生效、2026年將正式施行碳邊境調整機制（CBAM），因應國內外客戶盤查溫室氣體、供應鏈產品碳足跡查驗需求，這次以「智慧賦能．綠色永續」為題，集結國內外9大品牌，展示12台高端機種、2條自動化產線及1台模型機。

友嘉實業這次將有來自美國、加拿大、日本、印度、印尼、巴基斯坦、越南、泰國、馬來西亞、越南、新加坡、土耳其、非洲的阿爾及利亞、義大利、東歐匈牙利及波蘭、南美洲的智利、北歐丹麥、澳洲等國客戶來台參觀。關係企業台灣麗偉則有瑞典、英國、比利時、西班牙、澳洲、羅馬尼亞、紐西蘭、美國、哥倫比亞、土耳其、南非及印度等國家客戶來台參觀，有助友嘉集團業務推展。

友嘉集團總裁朱志洋指出，友嘉集團這次展出機台，都是集團併購歐洲工具機廠技術授權，由台灣的友嘉實業及台灣麗偉生產，代表台灣生產品質已達原廠要求。

朱志洋表示，友嘉集團今年美國市場接單破紀錄大好，今年先接獲美國引擎大廠1.4億美元訂單，再追加1,500萬美元訂單，2023年起分三年出貨。德國三豪華車及國民車品牌，從去年下半年迄今持續下單，義大利超跑車廠也採購設備，累積訂單上億歐元。

東台集團農曆年後來自汽車及航太等產業訂單顯著回升，目前在手訂單46億元，創近一年新高，對這次台北國際工具機展寄予厚望。

東台表示，東台今年參加台北國際工具機展會場以「DX x GX 製造新時代」為主軸，並延續去年參加台北國際工具機展以智慧製造主題，透過「自動化、智慧化、複合化、零碳化、服務化、新產業、新製程」等五化兩新為概念，推出包括「智慧製造解決方案、自動化解決方案、工程集約解決方案、碳管理解決方案、DRTT工業醫生平台、新產業解決方案」等六大解決方案，協助客戶邁向「數位轉型」與「零碳轉型」的雙軸轉型。