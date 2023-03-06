國際自由車環台賽桃園站平鎮警動員96人維護交通安全。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

「2023年國際自由車環台賽-桃園市站」將於3月13日上午登場，來自全世界的頂尖好手將同時上場較勁，為此平鎮警分局不敢大意，事先做足功課，賽道沿途全線管制封閉，以確保賽事順利完成。

平鎮警分局分局長吳明彥表示，「2023年國際自由車環台賽-桃園市站」在平鎮區是由台66快速公路新屋端進入，並從大溪端離轄，雖平鎮段路程僅8.8公里，但特別的是平鎮段賽事是在快速公路上舉行，沿途除有國道1號平鎮系統及多處匝道匯流外，更有強勁的側風影響選手安全，為確保賽事順利，共規劃警力85名及義交11名執行，全力以赴做好本次交通安維工作。

這次賽事將有來自世界各國的26支菁英隊伍參賽，選手及隊職員計130名，隨行車輛共計160部，今年桃園站路線全長124.71公里(熱身路線4.12公里、公路賽程120.59公里)，從桃園市政府出發，抵達終點角板山仁愛停車場，途經本市桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、龍潭、大溪及復興等10個行政區。

為了讓賽事能順利進行，平鎮分局多次實地勘查比賽線路及崗哨位置，制定了詳細縝密的交維計畫，6日的預演及比賽當日上午8點至下午2點，欲行駛台66快速公路往大溪方向之用路人，可下新屋交流道或幼獅交流道後，再行駛快速路等替代道路前往。除此之外，警方也將在各沿線路口懸掛交通管制牌面及實施階段性交通管制，提醒用路人避開賽事道路，並配合警方管制。