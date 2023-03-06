便秘是現代人常見的困擾，膳食纖維是否足夠攸關排便順暢，營養師高敏敏分享高纖水果排行榜，以每100克可食用水果而言，第一名為黑棗，膳食纖維含量達10.8克，其次為仙桃、百香果、紅心芭樂。中醫師也表示，黑棗除膳食纖維含量高外，還可補肝益腎，長期服用具有壯陽效果。

高敏敏在其臉書粉專上分享高纖水果前20大排行榜，若以水果可食用部分的每100公克而言，膳食纖維含量最高者為黑棗的10.8克，第二為仙桃的6.1克、第三為百香果的5.3克、第四才是紅心芭樂的3.9克，第五名則為榴槤的3.2克。奇異果與釋迦則同列第六名，均為2.7克。

中醫師郭大維今受訪時表示，黑棗營養豐富，除了膳食纖維含量高外，還可補肝益腎、健脾胃，男性長期服用可達到壯陽效果，「但腸胃功能不佳者最好別空腹食用，以免引發腸胃不適症狀。」

衛福部建議，成人每日膳食纖維攝取量依個人需求不同，應在20~38克之間，但根據國民營養調查結果，大多數的人都未攝取足夠的纖維。高敏敏表示，若民眾已食用很多高纖蔬果仍有便秘困擾，可能是其他原因造成，除了補充足夠水分、好的油脂外，建議多運動來刺激腸胃蠕動，促進排便。

高敏敏提供的前20大高纖水果排行榜

1. 黑棗 10.8克

2. 仙桃 6.1克

3. 百香果 5.3克

4. 紅心芭樂 3.9克

5. 榴槤 3.2克

6. 釋迦 2.7克

6. 奇異果 2.7克

8. 白油桃 2.6克

9. 無花果 2.5克

10. 加州蜜李 2.1克

11. 西洋梨 2.1克

12. 柳橙 2克

13. 四季芒果 1.8克

14. 草莓 1.8克

15. 小番茄 1.7克

16. 香蕉 1.6克

17. 甘蔗鳳梨 1.4克

18. 蘋果 1.3克

19. 甜柿 1.2克

20. 哈密瓜 0.5克