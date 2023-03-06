現年27歲的英國女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）擁有精緻的五官與一雙碧綠色的電眼，加上過去曾在《她們》、《黑寡婦》、《鞋貓劍客2》、《沙丘2》等多部電影中展現精湛的演技及配音，並靠著《她們》一連在多個演技大賞中獲得提名，使她人氣不斷攀升。而近日受邀前往法國巴黎參加時裝秀的她，一身性感的透視裝讓她一出場就成為全場的焦點，當時還與同樣受邀出席的大陸女星關曉彤合照，卻意外引發網友熱烈討論。

佛蘿倫絲普伊近日收到品牌邀請參加時裝秀，在活動當天她穿著一件灰色短版上衣，搭配白色的透視長裙，在鎂光燈的閃光底下內搭的白色丁字褲若隱若現，白皙又修長的美腿以及性感的翹臀也一覽無遺，立即成為全場矚目的焦點。而當晚，她也與來自大陸的女星關曉彤一同合照留念，但照片公開後卻讓網友全傻眼。

只見佛蘿倫絲普伊開心的與友人頭碰頭合照，而穿著白色寬版襯衫的關曉彤則是面無表情的站在一旁，與另外兩人形成強烈的對比。網友看到後紛紛表示「關曉彤怎麼還穿了一個肉色球衣啊哈哈哈哈真的笑死了」、「關曉彤像是被P上去的」、「關曉彤好像路人完全融入不了另外兩人」、「好尬的合照」、「她真的好像被摳圖上去的」、「狀態鬆弛有度和過度緊張在出片的質量上真的有區別，一個是生動活潑的人，另一個是二寸相片摳圖的紙片人」、「好傢夥這廣角鏡頭真的很廣角」、「第一次見到這麼離譜不自然的合影」、「好想請關曉彤站一邊去」意外引發話題。