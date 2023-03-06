高雄市長陳其邁（右）到日本推銷台灣的農產品，他與日本媒體互動。（高雄市新聞局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市長陳其邁訪日行程第一站力推高雄首選農特產，今（6）日赴東京前三大的批發市場「葛西批發市場」農產記者會，宣布高雄的蜜棗首進大型批發市場。他並向大家推薦最佳搭配組合，「蜜棗加烏魚子」的台式吃法，令現場日本批發商及進口商業者品嘗後直說好吃。

陳其邁特別感謝日本當地進口商對高雄首選農特產的支持，並歡迎更多的進口商一起加入高雄首選農產推廣的行列。在葛西批發市場公開展示發布是台灣登上日本批發市場首例。

陳其邁形容蜜棗吃起來像初戀的滋味，提到「好東西要與好朋友分享」，與進口商社長田中伸幸拿起蜜棗比愛心，力邀日本朋友一同「棗到幸福」。

由於蜜棗輸日把關嚴謹，陳其邁還指出，冷鏈處理技術是重點，首先須進行1.2℃以下連續14天的低溫殺蟲檢疫處理，並經過日本檢疫及藥檢等高規格檢驗流程。因此可以達到輸日規格的蜜棗品質一定都在水準之上。由於蜜棗對日本民眾來說是相較陌生的果品，高市府期盼能透過這回拓銷推廣活動，讓日本民眾更熟識蜜棗。