立法院國民黨團總召曾銘宗、立委費鴻泰與今天上午舉行「民進黨染黑府城的金脈、人脈，賴清德都不知情？」記者會，針對台南市議長邱莉莉賄選案及黑金問題，呼籲黨主席、副總統賴清德及台南地方法院，給社會大眾一個交代。對此，台南市賴系議員蔡筱薇強烈反擊，指國民黨不要拿台南當內鬥籌碼，還呼籲費鴻泰更別因徐巧芯來勢洶洶，為了顧自己的立委寶座就口不擇言。

蔡筱薇說，國民黨的記者會不只是隔夜飯重炒，可謂是隔年飯重炒，陳年舊案又了無新意，明眼人一看就知道只是為開記者會而開，浪費社會資源。這些案件有的已經檢調偵結、有的司法還在審理中，黨主席賴清德已經採取最高標準規範黨內同志，國民黨不要還停留在把法院當自家開的年代，隨意亂下指導棋，擾亂司法程序。同時，她也呼籲國民黨正視自己黨內相關黑金、貪汙問題才是正途。

蔡筱薇指出，昔日國民黨的攻擊手蔡正元、邱毅過氣後，現在換成「曾銘宗、費鴻泰」的「曾費組合」，出手果然名副其實，也難怪看到徐巧芯等高聲量的後起之秀會那麼緊張，想要來搏版面。

蔡筱薇認為，「戰鬥藍」到處出征，兩分打民進黨、七分打國民黨的手法，不僅讓國民黨支持者失望，也把中間選民嚇跑，這正是國民黨南投敗選的主因。國民黨在南投敗選之後，立刻出現黨內大亂鬥，要選總統、要拚立委的，都在找戰犯、挑動初選深藍仇恨值，這些原本是國民黨的家務事，但是亂扯台南、汙名化台南，她就必須站出來為台南說話。

蔡筱薇強調，國民黨南投敗選，「戰鬥藍」這種敗票側翼就是主因，侯友宜的歲月靜好變成烽火連天、朱立倫的總統棋局也是處處碰壁，如果國民黨還是要繼續搞雙標，那就繼續輸下去吧。