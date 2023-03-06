資通總經理林聖懿表示，現在企業的運作模式越來越多元，在變化迅速的環境下，端點安全更加不易管理。像是更靈活的網路連線、外部人員需要造訪企業內部資源、個人手機與其他裝置設備的使用增加等因素，都讓企業暴露在高資安風險底下，隨時可能出現漏洞被勒索或攻擊。因此，企業需要更全面高效的端點安全解決方案。

Comodo顛覆傳統以「清除策略」的資安保守觀念，改以「管理」為主的防禦手法。Comodo安全管理是用預設拒絕（Default Deny）和 Containment 沙箱技術封鎖未知勒索程式，只要程式沒有被證明是安全的，就不允許在電腦作業系統中執行，並在沙箱隔離，徹底阻斷資安潛在風險，是目前業界唯一可以對付未知威脅的有效方法。Comodo更擁有獨家的 Viruscope 行為分析技術，監控沙箱中的未知活動進程與行為，如果發現該程式具有惡意行為，就會立即進行隔離並終止程式運行。