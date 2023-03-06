家登股價自去年10月中198元低點震盪走升，兔年開紅盤以來持續緩步墊高，迄今上漲逾14％，今日鄰近午盤維持逾7.5％強勁漲勢。三大法人亦偏多操作，上周合計買超445張，其中外資買超468張、自營商買超140張，投信則賣超163張。

家登尚未公布2022年財報，自結合併營收44.91億元、年增達43.92％，連4年創高。受春節連假影響，2023年1月自結合併營收3.13億元，月減達51.59％、年減6.94％，為近3月低點、仍創同期次高，若排除去年第二季出售的吳江新創營收，仍維持年成長。

家登表示，1月雖受工作天數較少影響，出貨效率仍維持高檔，並在2月陸續開出產能，將延續去年第四季強勁出貨動能。預期兔年營運將先蹲後跳，首季表現估可維持穩健，隨後逐季墊高，今年營運成長表現仍可期。

家登表示，公司產品的重要性、高價值及不可取代性，加上優異韌性與快速回應大客戶需求能力，使公司營運得以降低地緣局勢影響，在全球供應鏈「二元化」長期趨勢下，去年營運仍創佳績，今年憑藉多項產品系列同步發展，相信表現亦能超乎期待。

法人認為，家登樂啖兩大體系晶圓傳載訂單，今年前開式晶圓傳載盒（FOUP）接單需求暢旺，因應3奈米等先進製程的第二代極紫外光罩盒（EUV Pod）亦獲國際大廠客戶認證，隨著新產品放量出貨，帶動平均售價（ASP）看升，今年營運成長動能仍可期。