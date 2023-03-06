路透社表示，韓人被迫做苦力以及慰安婦的問題多年來存在歧見，使得韓國與日本的關係始終蒙上一層陰霾。不過，現任韓國總統尹錫悅卻盡力修補之。韓國外交部表示，將透過民間企業的公共基金補償韓國這些非自願的勞工。

不過，在韓國政府早先於元月宣布這項提議時，曾引起受害者與其家人巨大反對，因為犯事的日本企業，並沒有拿出韓國法院所裁決的賠償金。5日，幾位韓國受害者表示，日本贏了因為日企不會在強迫勞動的議題上賠錢。

韓媒指出，日韓這次的協商中，雙方已初步同意設立一個未來青年基金，贊助的金錢由日韓兩國的企業來出。韓國外交部也相信，日本政府不會阻止日企自願性捐款。

2018年，韓國最高法院宣判，日本企業必須得賠償韓國那些被迫勞動的受害者。之後，韓日關係降溫到幾10年以來低點。據悉，有15位韓國民眾贏得此訴訟，但卻沒半個人拿到賠償金。

由於日本單方面認為，此賠償問題已根據早期條約解決，但沒想到竟演變為2019年日韓貿易戰的導火線。日本政府高層透露，美國一直要韓日兩國解決。但外界認為，朝鮮不斷地試射導彈以及核武，尹錫悅政府已飽受地緣政治威脅，才會催生此次與日本的和解。