中華U20女足代表隊6日上午搭機前往泰國，參加女足亞洲盃U20資格賽，新任足協理事長王麟祥一早親自到桃園國際機場送機，為全隊教練球員送上加油、勉勵。

這是王麟祥今年2月底上任，接機返國的中華女足隊後，再度到機場為中華健兒接送機，U20女足隊也是王麟祥上任後首支出國參加國際賽的國家隊，王麟祥也用行動親自表達對各級代表隊關心之意。

中華U20女足隊本次和泰國、塔吉克同組，小組第一獲得進到第二輪資格，小組並再加上會內賽主辦國烏茲別克加入比賽，但和烏茲別克的戰果不列入計算；中華隊首戰在8日對上塔吉克，接著10日對烏茲別克，12日對地主泰國。

本次中華U20女足隊由醒吾中學女足隊教練謝志君擔任總教練，全隊26名球員為 門將：王若萍（中山工商）、劉穎嘉（花蓮體中）、邱依秀（醒吾中學） 後衛：張天凌（輔仁大學）、張恩典（醒吾中學）、普馨慧（醒吾中學）、蕭雅瑄（醒吾中學）、劉嘉韻（花蓮體中）、蔣羽瑄（醒吾中學）、李君梅（花蓮體中）、張芸瑄（醒吾中學） 中場：李翊瑄（惠文高中）、林靜萱（花蓮體中）、施怡靜（醒吾中學）、廖旭禎（醒吾中學）、陳靖文（國立體大）、周緁霓（台灣師大） 前鋒：賴聿祺（惠文高中）、林怡岑（醒吾中學）、李翊汶（新北高中）、何家瑄（醒吾中學）、楊小娟（醒吾中學）、劉于喬（花蓮體中）、黃湘怡（台灣體大）、林恩慈（惠文高中）、簡暄穎（惠文高中）