（民眾逐漸接受與疫情共存，外出用餐意願增加，帶動去年餐飲業營收達8,653億元，超越疫情前108年水準，年增18.9％。圖／經濟部提供）

經濟部統計處6日表示，2022年因疫苗接種率提高，加上民眾逐漸接受與疫情共存，外出用餐意願增加，帶動全年營收達8,653億元，超越疫情前108年水準，年增18.9％，營業額及年增幅度雙創歷年新高。

隨連鎖餐飲品牌持續展店、觀光旅遊與美食文化行銷，帶動外食人口逐漸增加，餐館業歷年呈現穩定成長態勢，2019年營業額突破8千億元大關升至8,116億元，年增4.4％；惟COVID-19疫情相繼在全球爆發，國人為降低染疫風險減少外出消費，加以管制措施影響，餐飲業受創嚴重，致2020、2021年營收連續2年負成長，分別年減4.2％及6.4％。

餐飲各業中因消費客群不同而受創程度不一，其中餐館業「宴會型餐廳」向以婚宴、商務宴等人潮聚集為主，受疫情之衝擊相較「西式速食」與「聚餐及日常型餐廳」嚴重，隨民眾逐漸恢復常態生活、公司行號年終復辦尾牙及婚宴補辦熱絡，2022年下半年業績逐月成長，12月營收更已回到疫情前規模，惟全年營收仍較2019年減少28.9％。

另，外燴及團膳承包業中「空廚」主要提供飛機上旅客與機組人員飲食，受限邊境管制開放時間較晚，致受創時間較「團膳」長，隨各國邊境防疫措施陸續鬆綁，2022年營收已逐漸回溫，惟航空載客數尚未恢復至疫情前規模，致營收較疫情前減少54.1％。受惠國內外旅遊陸續開放、商業活動回歸正常，遞延補辦婚宴等商機，可望為宴會型餐廳及空廚增添成長動能。

餐飲業消費高峰主要集中在年終耶誕、跨年、尾牙到隔年2月農曆春節聚餐旺季，以及7至8月暑假旅遊時節；惟2020年2至4月因疫情開始在國內蔓延，民眾減少外食需求，致規模值比往年更低，2021年7至8月本應為暑期消費旺月，亦受疫情升溫及管制措施影響出現異於往年的低點。