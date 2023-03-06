北北基桃女性人口近469萬人，占全台女性人口39％，新北市社會局在婦女節前舉行「2023攜手共好、基北北桃女力藍圖-歡慶國際婦女節-跨縣市婦女政策與實務高峰論壇」，邀請基隆市、台北市和桃園市分享婦女福利政策推動狀況，希望跨縣市交流，打造更友善的婦女政策，開創北部地區女力藍圖。

新北市社會局指出，轄內未婚女行就業率為67％，已婚婦女則降至47％，有約78％女性需要照顧65歲以上的家人，因此常發生照顧、工作兩頭燒，被迫離開職場的狀況，為解決上述困境，新北市透過培力、支持及賦權3大策略，希望達到弱勢優先、性別平等、豐富社區、跨代共榮及偏區照顧五大願景。

本次論壇邀請4縣市民間團體以「健康與照顧」、「就業與經濟」以及「支持性服務方案」為主題，分享私公部門共好服務，分享女性服務經驗。

新北市長侯友宜致詞表示，他這幾年有幸與社會局夥伴努力，他過去擔任刑事局副局長時就推動家庭暴力防治法，讓警察可以進入家庭，不少論壇講師都是他過去的老師，希望聆聽各縣市經驗，啟發不一樣的思維。

侯友宜說，各縣市有不同的女性人口、區域內城鄉差距，因此發展出多元且具差異性的婦女福利服務，希望藉由基北北桃合作，建立具有議題連結、資源共享及交流參訪功能的跨縣市合作平台，以共好為目標，打造幸福城市。

新北市社會局長張錦麗說，轄內400萬人口有51％是女性，市府除了提供基本生活需求到提供托育及長期照顧資源，也打造友善婦女的政策與福利，像是孕產期間的好孕專車、弱勢家庭坐月子到宅服務、新住民及單親服務，轄內更有超過1000個社福據點。

張錦麗說，新北市2024年將拓展150處多元福利據點、完成125家公托，目前市府培力課程包括坐月子培訓、新住民托育專班、水電修繕、通譯員訓練和導覽員訓練，明年將擴充至8種多元職種，協助女性就業。

另外，為慶祝婦女節，新北市社會局也在官網公告「新北市婦女服務及婦女節活動手冊」，集結各局處重要婦女服務及各場館在3月份推出女性專屬活動，像是運動場館體驗課程、各圖書館書展及影展、女性培力課程等，盼發展出女性的一片天。