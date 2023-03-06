台北市一名周小姐向媒體投訴，一家四口去年底預訂嘉義「阿里山英迪格酒店」228連假3天2夜住宿，因當時網站無法下訂，改託熟識飯店的友人代訂，入住時才被告知3天2夜房價含早晚餐要6萬9千元，認為不合理，但人已經到了也只能含淚付下去，但退房時向櫃台抱怨，卻得知她訂的房型一晚2萬3千元（含早餐不含15%稅），算起來兩晚也才約4萬6千元，等於被多收2萬3千元。對此，阿里山英迪格酒店公關回應，確認金額後客人皆表示同意，有簽署入住確認信。

據《鏡週刊》報導，周小姐投訴去年底向嘉義「阿里山英迪格酒店」預訂228連假3天2夜住宿行程，但當時官網無法下訂，也不知價格，改由友人向認識的飯店人員預訂，入住當天才知道三天兩夜房價6萬1千多元，含早晚餐的專案要6萬9千多元，她向櫃檯人員反應價格太貴不合理，櫃檯人員卻回答這是「浮動價格」。

但人都來了，最後周小姐選擇含早晚餐的6萬9千元專案價，結果後來朋友告知也要住同一間飯店，平日3月1日入住2晚僅2萬6千元，與她的房價差很大。於是27日退房時，向櫃檯人員抱怨平假日價差，沒想到櫃檯卻說她訂的房型每晚2萬3千元（含早餐不含15%稅），住2晚也才4萬6千元，她卻付了6萬9千元的專案價，足足貴2萬3千元，質疑飯店住房資訊不公開，被收取不合理的價格。

根據《ETtoday》報導，阿里山英迪格酒店行銷公關總監今回應，當初訂房時有依客人增加的需求調整房價，當下客人表示同意，且入住前跟入住當下皆有告知客人總價格，還簽署「入住確認信」，有清楚標示房價、早晚餐價格及細節。再加上飯店是浮動價格，228連假又比一般時間昂貴。