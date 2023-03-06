台中市議會今天召開第4屆第1次臨時會的程序委員會，市府預計追加172億多元預算，其中1筆「消費金喜送」3.5億追加經費引發爭議，民進黨議員黃守達痛批該筆經費根本是台中購物節換名闖關，要求市府主動退回；副市長黃國榮則強調，「消費金喜送」是配合中央將發放6000元現金，盼促進經濟發展與消費。

市議會預計13日至22日召開第1次臨時會，上午在程序委員會中，民進黨議員江肇國提出應增列二讀會，讓議員們在臨時會中針對市府追加減預算表達意見。

黃守達則說，這次市府預算追加規模及幅度很大，其中在「消費金喜送」追加3.5億元，這筆錢明明就是台中購物節的經費，預算規模也和過去2年一樣，但議會去年就做成決議，要求市府不得以追加減預算的方式處理購物節經費，市府今年卻換個名字在闖關，根本藐視議會、不尊重議會決議，甚至是把市民當白痴。

國民黨議員黃健豪強調，在議會相關決議中有「屆期不連續」的原則，台中購物節不得採追加預算是上一屆議會做成的決議，而這界議員都是新選出的民意，呼籲朝野政黨針對購物節提出新的看法，而非依照上一屆倉促通過的決議案進行。

台中市副市長黃國榮強調，「消費金喜送」是配合中央將發放6000元現金的促進經濟配套方案。(林欣儀攝)

黃國榮強調，「消費金喜送」是配合中央將發放6000元現金的促進經濟配套方案，只是借用購物節的平台，盼帶動消費；即便以上次議會決議台中購物節經費不得追加預算，當時通過決議時，112年度預算已經送到議會審議，市府無法退回再增編，也因此，今年無法依照此決議進行，113年預算將會依照決議編列。