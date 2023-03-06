新北市淡水區學府路有間麻將棋牌社開在北部某大學隔壁，被警方發現疑似暗地進行非法賭博，淡水警方經多日蒐證後，在昨(5)日凌晨突襲查察，現場逮獲賭場負責人27歲王姓男子以及31名賭客，其中有12人就是該大學的學生，全案移請士林地方檢署偵辦。

淡水警方日前發現這間隱身在學府路巷弄內、經營約5個月的麻將棋牌社，附近大學生出入頻繁，淡水警分局所接獲佈建的「社區友善通報網」情資中，發現疑似有非法賭博的情形，棋牌社刻意使用點數卡為籌碼進行賭博，事後再持點數卡換取現金躲避查緝。

淡水警方經過多日的蒐證後，5日凌晨1時許持搜索票展開突襲查察，現場逮捕負責人27歲王姓男子，並查獲正在麻將桌上進行非法賭博的31男女賭客，查扣麻將16副、牌尺28支、電動麻將桌8張、帳冊、收銀機、監視器主機、鏡頭、面額250萬餘元籌碼卡及賭資2萬餘元。

據了解，賭客年齡落在19至58歲之間，其中有12人是隔壁的北部某大學的學生，全被依違反《社會秩序維護法》裁處，而王男則依《刑法》賭博罪法辦，全案移請士林地方檢署偵辦。

淡水警分局表示，職業賭場是治安的毒瘤，易衍生各類暴力犯罪，嚴重影響社會治安，本分局針對「清源專案2.0」、「社區警政再出發」工作計畫，持續布建並加強轄內易為賭博場所注控與不定時查察，倘發現不法將立即依法查緝到案，以展現維護治安之決心。