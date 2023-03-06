今年因為連續假期多，讓補班高達6天引發民怨，人事行政總處人事長蘇俊榮透露，目前已經擬定5個方案，將召集相關部會凝聚最大共識，於今年6月底前公告；蘇也直言，每個人對連假期望值不一樣，假如都不調整放假日的話，「未來過年就是只有6天假，大家接受嗎？」。

人事長蘇俊榮、內政部次長花敬群等部會首長今列席立法院司法及法制委員會報告「政府機關學校配合國定假日調整上班上課日機制」，並備質詢。

蘇俊榮在報告時指出，彈性調整放假行之有年，且自2013年訂定處理要點，已建立制度化機制，對民眾休閒活動的安排及我國觀光產業發展均有助益。今年因彈性調整放假，導致補班次數達6次， 各界有所討論，贊成和反對意見兼具，人總正就各方意見積極研議可行方案。

蘇俊榮表示，彈性調整放假議題攸關工商企業運作、交通運輸調度及金融結匯股市交易等問題，人事傯將邀相關部會研議，以民眾可接受的最大公約數進行檢討，等檢討結果出來，將可行性方案及113年政府行政機關辦公日曆表簽奉行政院核定後，依處理要點規定在6月底前公告。

對於補班多惹民怨，蘇俊榮在會前受訪表示，會找相關部會再溝通，因為每一個人對連假的期望值不一樣，假如都不調整放假日的話，「大家想像未來過年就是只有6天假，大家接受嗎？如果接受我覺得那很棒，我們又多了一些選項」。

蘇俊榮在答詢時指出，目前已經擬定5個方案，分別是只有小年夜彈性放假、小年夜和清明放連假、三節彈性連假、三節加上清明與兒童節彈性放，或者維持現行做法；蘇也說，「不會把人民的聲音當作是哇哇叫，政府不該有這種不健康的想法」。

蘇俊榮強調，大家對於要不要放連假或補班的看法都不一樣，請民眾好好思考，如果以後都不補班，未來的農曆春節就只有6天年假，大家是否可以接受？人事總處聽取民眾意見，彈性調整，並沒有預設立場。