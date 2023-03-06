有汽車駕駛人日前行經路口左轉時，未遵循行車導引線提早左轉，甚至提前跨越雙黃線駛入對向車道「切西瓜」被檢舉開罰，駕駛人不服提出行政訴訟敗訴，新北市交通事件裁決處提醒駕駛人，左轉時應行駛至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉，以避免違規受罰，降低交通事故發生。

交通事件裁決處表示，該駕駛人稱是因為要閃避機車，才會提前左轉，致後車輪超越雙黃線，但經法院勘驗影片判斷，該車提前於路口左轉且前後輪均跨越雙黃線駛入對向車道，違規屬實，因此判決敗訴。

交通事件裁決處統計，去年不依規定未達路口中心處即搶先左轉違規有1184件，駕駛車輛行駛至交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉，違規者可依道路交通管理處罰條例第48條第1項第3款，最高可處罰鍰900元；倘於路口前提前轉彎又跨越雙黃線，則可依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，最高可處罰鍰1800元。

裁決處提醒駕駛人遵循道路標誌、標線和號誌和交通規則，避免違規受罰和危及自己與他人生命安全，共同維護交通安全。