復華S&P500成長ETF（00924）追蹤美股S&P 500成長指數，預計發行價格為新臺幣15元，首次募集上限為新臺幣195億元。根據統計，去年S&P500及S&P500成長指數去年分跌下跌19.4％、30.1％，使評價回到波段低檔區。復華S&P500成長ETF經理人吳允翔表示，預期隨聯準會貨幣政策逐漸轉為中性，在經濟低成長、通膨放緩時期，有利資金回流成長股。

吳允翔表示，從濟基本面、資金流向、匯率趨勢、指數權重等面向觀察，美股是全球股市的核心資產，地位無庸置疑，其中S&P500指數更是公認最具代表性的美股指數，S&P500成長指數進一步透過成長及價值因子篩選，網羅科技、消費、醫療保健、通訊服務及金融等各大成長趨勢主題，將是掌握美股多頭再起的最佳佈局標的。

據統計（截至2022年12月底止），目前S&P500成長指數前五大產業及比重分別為：科技34.1％、醫療保健21.7％、消費16.5％、通訊服務6.6％、金融3.6％。吳允翔指出，在低經濟增長環境下，成長型類股表現往往表現優於大盤，加上當前債市極度高波動度與高殖利率水準都將於2023年逐步回歸常態，亦將使去年評價受重創的成長型類股有機會止跌回升。