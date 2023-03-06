基富通表示，在理財方式上，平台的女性定期定額申購人數比男性投資人多4成，平均每人每月定期定額扣款契約超過3筆、金額達2萬元以上。但風險偏好來看，女性投資人雖然以積極型最多，占比65％，但低於男性投資人的70％；至於穩健型，占比超過30％，男性投資人則不到3成。

基富通總經理王浩宇表示，觀察平台上的投資人行為，凸顯現代女性對於追求經濟獨立、財富自由的自主理財意識偏高，展現主動、積極的態度，而且理財風格與操作方式都較男性相對穩健。

他建議退休理財為長遠規劃，不妨從每個月3,000元開始，定期定額投資共同基金，或者參考「好好退休專案」中由產、官、學專家一致篩選的投資標的，藉由長期穩健的紀律理財，逐步累積人生的財富靠山。另也可以從每月薪資或獎金中提撥8％，投入能創造收益價值的基金，維持資金的購買力，未來不管是想要買奢侈品、出國遊玩，都有財力來源，也能避免消費透支，享受美好的人生。