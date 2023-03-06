台北市環保局今天宣布，將招考150名儲備駕駛，含一般類組105名、保障類組45名，月薪加計清潔獎金及駕駛安全獎金可達42K。甄試分為筆試及路考測驗，報名期間自3月21日上午9時起至23日下午5時止，採現場報名。

環保局表示，委託北市就業服務處辦理儲備駕駛甄試」，地點在台北市政府第二行政中心1樓（台北市萬華區艋舺大道101號1樓），預計5月14日筆試，通過筆試者才能參加路考測驗，時間會再另行公告。

環保局說明，本次應考條件為凡具中華民國國籍，並於台北市設籍滿4個月以上（即2022年11月23日（含）前設籍者）；如為大陸地區人民來台定居者，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第21條規定，設籍須滿10年（即2013年3月23日（含）前設籍者）；同時，需具有國民中學（含）以上學校畢業或具同等學力程度者之學歷，並領有大貨車、大客車或聯結車之有效職業駕駛執照1年以上者（即2022年3月23日（含）前取得駕駛執照者）。

環保局指出，配合無紙化政策，報名表與甄試簡章及環保常識題庫等相關訊息將刊登於臺北市就業服務處網站「最新消息區」、台北就業大補帖網站及臺北市政府環境保護局網站，民眾可自上述公告網站下載列印。

環保局提醒，報考人報名前務必詳閱報名簡章及考試資訊，報名表件內容須詳實填寫，並檢查相關證件是否備齊，以免現場無法完成報名。另本次甄試按中央流行疫情指揮中心公布之即時疫情，滾動修正因應措施。